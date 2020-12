USA Trumps umstrittener Gesundheitsberater Atlas zurückgetreten

Der umstrittene Pandemie-Berater von US-Präsident Trump - der Radiologe Atlas - hat seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Er war vom Präsidenten im August in dessen Corona-Krisenstab berufen worden, obwohl er keine besonderen Erfahrungen im Bereich der Infektionskrankheiten aufweisen konnte. Der 65-jährige stand immer wieder in der Kritik, unter anderem weil er die Wirksamkeit von Masken gegen das Virus anzweifelte. Im November hatte er die Menschen im Bundesstaat Michigan sogar dazu aufgefordert, sich gegen die dortigen Corona-Schutzmaßnahmen zu erheben.



In seiner Rücktrittserklärung verteidigte sich Atlas und schrieb, er habe sich bei seiner Arbeit stets ohne jegliche politische Abwägung oder Einflussnahme auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse gestützt. Nach übereinstimmenden Medienberichten wäre der Vertrag des Mediziners in dieser Woche ohnehin ausgelaufen.

