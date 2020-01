Im Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten haben Trumps Anwälte ihre Plädoyers beendet.

Sie forderten den Senat auf, die Anklage zurückzuweisen. Die Demokraten hätten das Impeachment gegen Trump nur begonnen, weil sie seine Politik ablehnten. Mit dem Ende der Plädoyers geht das Verfahren nun in die nächste Phase. Morgen und am Freitag können die Senatoren schriftlich Fragen an die Ankläger und die Verteidiger richten. Im Anschluss könnte es auch zu einer erneuten Abstimmung zur möglichen Anhörung von Zeugen kommen. Die Demokraten fordern unter anderem die Vorladung des früheren Nationalen Sicherheitsberaters Bolton, der den Präsident schwer belasten könnte.



Das Repräsentantenhaus hatte Trump mit der Mehrheit der Demokraten wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Eine Amtsethebung gilt aber als äußerst unwahrscheinlich, da im Senat Trumps Republikaner die Mehrheit stellen.