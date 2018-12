Die USA haben nach Regierungsangaben damit begonnen, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, sagte weiter, damit beginne die nächste Phase des Einsatzes. Unklar ist, ob alle 2.000 Soldaten in die USA zurückkehren - oder nur ein Teil.

Die "New York Times" meldet, im Pentagon versuche man noch immer, dem Präsidenten die Entscheidung auszureden - mit der Begründung, dass ein Abzug die kurdischen Verbündeten brüskieren würde. Trump selbst twitterte, man habe die IS-Terrormiliz in Syrien besiegt. Die Bekämpfung der Dschihadisten sei der einzige Grund gewesen, in dem Land aktiv zu sein.



Auch führende Vertreter von Trumps Republikanern warnten vor einem Rückzug. Dies wäre ein großer Fehler und ein Erfolg für den IS, den syrischen Machthaber Assad sowie dessen Verbündeten Russland, erklärten die Senatoren Rubio und Graham.