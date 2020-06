Der Abzug von rund 9.500 US-Soldaten aus Deutschland ist beschlossene Sache.

Präsident Trump habe einem entsprechenden Vorschlag von Verteidigungsminister Esper zugestimmt, teilte das Pentagon in Washington mit. Damit werde unter anderem eine stärkere Abschreckung Russlands erreicht. Ein Teil der Truppen soll offenbar nach Polen verlegt werden.



In der kommenden Woche berät der Kongress über die Pläne, dann sollen auch die Nato-Partner informiert werden. Der Kongress könnte den Teilabzug noch über den Militärhaushalt blockieren oder zumindest erschweren.



Nach dem Abzug würden noch 25.000 US-Soldaten in Deutschland bleiben.