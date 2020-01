Die US-geführte Anti-IS-Koalition ist bereit, aus dem Irak abzuziehen.

Man werde das Land aus Respekt vor der irakischen Souveränität verlassen, heißt es in einem Schreiben an das irakische Militär, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Die Truppen würden in den kommenden Tagen und Wochen verlegt.



Der irakische Ministerpräsident Mahdi hatte zuvor mit US-Botschafter Tueller gesprochen. Dabei appellierte er an die Vereinigten Staaten, im Hinblick auf den Abzug ihrer Soldaten mit dem Irak zusammenarbeiten. Er wolle einen offenen Krieg zwischen den USA und dem Iran verhindern, erklärte Mahdi.



Das irakische Parlament hatte nach dem US-Drohnenangriff auf den iranischen General Soleimani im Irak den Abzug der US-Truppen gefordert.