Für den geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland gibt es jetzt konkrete Pläne.

Wie der Südwestrundfunk berichtet, sollen knapp 12.000 Soldaten abgezogen werden. Bisher war in Berichten von 9.500 Soldaten die Rede gewesen.



Nun hieß es, 6.400 kehrten in die USA zurück, 5.400 würden innerhalb Europas verlegt. Betroffen seien die Standorte Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken in Bayern sowie Kräfte der US-Luftwaffe in Spangdahlem in der Eifel. US-Verteidigungsminister Esper wolle sich am Nachmittag zu den Plänen äußern.



Präsident Trump hatte den Teilabzug angeordnet und dies mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet.



Widerstand dagegen gibt es auch in Trumps eigener Partei. Republikanische Kongressmitglieder argumentieren, die Verringerung der Truppenpräsenz in Deutschland schade letztlich auch der Sicherheit der USA.



Gegenwärtig sind hierzulande knapp 35.000 US-Soldaten stationiert.