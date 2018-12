Die USA haben mit dem Rückzug ihrer Soldaten aus Syrien begonnen. Die teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, mit. Aus Regierungskreisen verlautete, dass der Abzug innerhalb von zwei bis drei Monaten erfolgen soll. Kritik daran gibt es auch in der Partei von Präsident Trump.

Die Entscheidung fiel Agenturberichten zufolge nach einem Telefonat Trumps mit seinem türkischen Kollegen Erdogan. Die US-Truppen unterstützen kurdische Milizen im Norden Syriens, die von Erdogan als Feinde betrachtet werden. Am Dienstag hatte Erdogan erklärt, er habe das Einverständnis von Trump für Angriffe auf kurdische Kämpfer hinter der türkisch-syrischen Grenze erhalten.



Anders als Trump hatten sich US-Verteidigungsminister Mattis und andere ranghohe Regierungsmitglieder für eine längere US-Militärpräsenz in Syrien ausgesprochen, um ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Kritik an den Abzugsbefehl kam auch von einigen Republikanern. Senator Graham, oft ein Trump-Verbündeter, sagte, der Abzug werde "verheerende Folgen" für die USA in der Region und in der ganzen Welt haben. Er wäre ein großer Sieg für den IS, für den Iran, für Syriens Präsident Assad und für Russland.



Russland begrüßte den US-Rückzug. Damit stiegen die Aussichten auf eine politische Lösung des Konflikts, erklärte das Außenministerium in Moskau.