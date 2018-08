Im Streit zwischen den USA und der Türkei treten heute die erhöhten amerikanischen Strafzölle auf türkischen Stahl in Kraft.

Von sechs Uhr unserer Zeit an wird dieser mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent belegt. US-Präsident Trump hatte die Verdoppelung der Zölle am Freitag angeordnet. Auch die Abgaben auf Aluminium sollen deutlich erhöht werden. Noch steht nicht fest, ab wann das gelten wird. Nach der Ankündigung hatte die ohnehin unter Druck stehende türkische Lira weiter nachgegeben - seit Jahresbeginn beträgt der Wertverlust im Vergleich zum US-Dollar schon 45 Prozent.



Der türkische Präsident Erdogan forderte die Unternehmen des Landes auf, keine Fremdwährungen anzukaufen. Es sei die Aufgabe von Industriellen und Händlern, die Türkei am Leben zu erhalten. Finanzminister Albayrak kündigte noch für heute einen Aktionsplan an, um die Märkte zu beruhigen.