Elf Tage vor der Wahl in den USA haben Präsident Trump und sein Herausforderer Biden das zweite und letzte TV-Duell absolviert.

Biden warb in der 90-minütigen Sendung für das Tragen von Corona-Masken und machte Trump für die hohe Zahl der Opfer verantwortlich. Wer die Schuld an so vielen Toten trage, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleiben. Trump betonte, man müsse lernen, mit der Pandemie zu leben. Man könne die Nation nicht schließen, sonst habe man keine mehr. Es sei nicht seine Schuld, dass die Pandemie hier sei, sondern die der Chinesen, führte der Präsident aus.



Mit Blick auf die gesellschaftliche Diversität im Land führte Biden aus, es herrsche immer noch nicht völlige Gleichheit. Es sei eine Tatsache, dass es in den USA strukturellen Rassismus gebe, und Trump leiste diesem weiter Vorschub. Der Präsident entgegnete, er habe so viel für Afroamerikaner getan wie kein anderer Amtsinhaber vor ihm, abgesehen vielleicht von Abraham Lincoln. Dass es in den USA strukturellen Rassismus gebe, stimme nicht, fügte Trump hinzu. Bei der Polizeigewalt gegen Schwarze handele es sich um bedauernswerte Einzelfälle, meinte er.

Biden mit Hitler-Vergleich

Biden sorgte im weiteren Verlauf der TV-Debatte mit einem Hitler-Vergleich für Aufsehen gesorgt. Als Trump über sein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sprach, entgegnete Biden: "Und wir hatten ein gutes Verhältnis zu Hitler, bevor er in Europa einfiel." Trump hatte sich mehrfach mit dem nordkoreanischen Diktator getroffen, um das Land zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen. Dies ist bislang nicht gelungen.



Biden wies zudem Korruptionsvorwürfe von Trump entschieden zurück. Er habe in seinem Leben "noch nie einen Penny" von einer ausländischen Quelle oder einem anderen Land angenommen", betonte der Demokrat. Der Präsident hatte zuvor gesagt, Biden und seine Familie hätten Millionen Dollar von Russland erhalten. Außerdem sprach er Geschäfte von Bidens Sohn Hunter in China und der Ukraine an.

Trump bemühte sich um respektvolleres Auftreten

Weitere Themen des TV-Duells waren die Gesundheitsreform "Obamacare", die Klimapolitik sowie der Umgang mit China und mit einer möglichen Einmischung ausländischer Kräfte in die Präsidentschaftswahl. Genannt wurde hier insbesondere Russland.



Im Vergleich zum ersten Duell verlief die Debatte disziplinierter. Insbesondere Trump bemühte sich um ein respektvolleres Auftreten. Er sprach zumeist in ruhigem Ton. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Politiker hatte teils chaotische Züge angenommen und war gespickt gewesen mit Beleidigungen. Die Organisatoren des TV-Duells hatten daraufhin die Regeln geändert. Während einer der Diskutanten zeitlich begrenzt antworten durfte, wurde dem anderen das Mikrophon abgestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.