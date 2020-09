Nach Facebook trifft auch der Kurznachrichtendienst Twitter Vorkehrungen für den Fall, dass sich bei der US-Präsidentenwahl ein Kandidat vorschnell zum Sieger erklären sollte.

Solche Beiträge würden als Tweets mit falschen Informationen eingestuft, gekennzeichnet oder entfernt, kündigte das Unternehmen an. Bei entsprechend markierten Tweets werde die Verbreitung eingeschränkt. Vergangene Woche hatte Facebook angekündigt, solche Beiträge mit Warnhinweisen zu versehen. In diesem Jahr wird wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem hohen Anteil von Briefwählern gerechnet. Das endgültige Ergebnis der Abstimmung am 3. November könnte daher deutlich später als gewohnt feststehen.

