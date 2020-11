Im US-Senat fällt die Entscheidung über eine künftige Mehrheit erst Anfang des nächsten Jahres.

Im Bundesstaat Georgia müssen die vier Kandidaten für die beiden Senatorenposten in einer Stichwahl am 5. Januar gegeneinander antreten. Niemand konnte laut Hochrechnungen im ersten Durchgang die erforderliche Stimmenmehrheit von mehr als 50 Prozent erzielen. Sollten die demokratischen Kandidaten beide Mandate erobern, entstünde eine Pattsituation im Senat. Für diesen Fall sieht die Verfassung vor, dass die künftige Vizepräsidentin die Mehrheit herstellt. Bisher haben die Republikaner die Macht in der Kongresskammer.



Parallel zur Präsidentwahl wurden 35 Senatssitze neu gewählt. Die Demokraten eroberten in Colorado und Arizona jeweils einen Sitz von den Republikanern, während diese in Alabama den Demokraten einen abnehmen konnten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.