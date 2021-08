Der Hurrikan "Ida" hat im US-Bundesstaat Louisiana Überflutungen und Schäden verursacht.

Zudem fiel für mindestens 600.000 Haushalte der Strom aus, unter anderem im gesamten Stadtgebiet von New Orleans. Gouverneur Edwards erklärte, das wahre Ausmaß der Zerstörung werde erst in den kommenden Stunden ersichtlich werden, sobald der Sturm in nordöstlicher Richtung abgezogen sei und Rettungs- und Bergungseinsätze beginnen könnten.



Der Hurrikan zieht nur langsam über Land, weswegen die Orte in seinem Pfad über längere Zeit extremen Winden und heftigen Regenfällen ausgesetzt sind. Experten befürchten daher große Schäden.



"Ida" war gestern Abend südwestlich von New Orleans auf die Küste getroffen. Fotos und Videos zeigten Häuser, die unter Wasser standen, überflutete Straßen und entwurzelte Bäume. Der Sturm verlor über Land nur langsam an Kraft und wurde erst nach gut sechs Stunden von der Stufe vier auf die Stärke drei von fünf herabgestuft.

