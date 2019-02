Der stellvertretende US-Justizminister Rosenstein tritt Mitte März zurück.

Diesen Zeitpunkt nannte das Ministerium in Washington. Es betonte, der Schritt habe nichts mit den jüngsten Vorwürfen gegen Rosenstein zu tun, wonach dieser ein Komplott gegen Präsident Trump geplant habe. Mit der Demission war nach der Amtseinführung des neuen Justizministers Barr in der vergangenen Woche gerechnet worden, da dieser einen anderen Stellvertreter will.



Der Justizausschuss des US-Senats hatte vor der Rücktritts-Ankündigung bekanntgegeben, den Komplott-Vorwürfen nachzugehen. Demnach soll Rosenstein im Jahr 2017 versucht haben, auf eine Absetzung Trumps auf Grundlage des 25. Zusatzartikels hinzuwirken. Der Artikel sieht vor, dass der Präsident auf Betreiben seines Kabinetts abgesetzt werden kann, wenn er unfähig ist, die Rechte und Pflichten seines Amts auszuüben. Nach Angaben des ehemaligen stellvertretenden FBI-Direktors McCabe schlug Rosenstein dabei sogar vor, Trump bei internen Besprechungen heimlich aufzunehmen.