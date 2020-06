US-Präsident Trump hält nach einer mehrmonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie erstmals wieder eine Wahlkampfveranstaltung ab.

Der in wenigen Stunden beginnende Auftritt vor zehntausenden Anhängern in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma ist aus mehreren Gründen umstritten. Die Gesundheitsbehörden fürchten neue Coronavirus-Infektionen, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Kritik gab es auch an Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung. Tulsa war vor knapp hundert Jahren Schauplatz eines der schlimmsten Massaker an Afroamerikanern. Im Jahr 1921 wurden dort Schätzungen zufolge 300 Menschen von einem weißen Mob getötet. Für zusätzlichen Unmut sorgte der Umstand, dass Trump die Veranstaltung zunächst für gestern geplant hatte. Am 19. Juni wird in den USA aber an das Ende der Sklaverei vor 150 Jahren erinnert.



Rund um den Wahlkampfauftritt werden Proteste von Trump-Gegnern erwartet. Für Teile der Innenstadt gilt eine nächtliche Ausgangssperre.