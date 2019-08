In den USA sollen illegal ins Land gelangte Kinder künftig über eine unbefristet lange Zeit festgehalten werden dürfen.

Entsprechende Pläne gaben das Weiße Haus und das US-Heimatschutzministerium in Washington bekannt. Bislang war die Zeit für Minderjährige in Unterbringungszentren auf 20 Tage beschränkt. Die neue Regelung solle binnen 60 Tagen in Kraft treten. Das Weiße Haus erklärte, die Befristung trage nicht der Tatsache Rechnung, dass die Zahl der illegal ins Land kommenden Familien massiv zugenommen habe. Kritiker bezeichnen die Zustände in den Unterbringungszentren als menschenunwürdig.