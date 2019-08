Die US-Regierung will illegal ins Land gelangte Kinder künftig länger festhalten dürfen als 20 Tage.

Das Weiße Haus und das US-Heimatschutzministerium kündigten in Washington an, die zeitliche Befristung solle abgeschafft und durch neue Regelungen ersetzt werden. Heimatschutzminister McAleen erklärte, dies solle auch als Abschreckung dienen, um den Zustrom von Migranten zu bremsen. Das Weiße Haus betonte, die Zahl der illegal ins Land kommenden Familien habe massiv zugenommen. - Die US-Regierung steht wegen ihres Umgangs mit minderjährigen Einwanderern seit längerem in der Kritik. Auch gegen die neuen Pläne sind Klagen wahrscheinlich.