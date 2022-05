Sondergipfel in Washington

US-Präsident Joe Biden und die Führer der Asean-Staaten haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart. (dpa/AP / Susan Walsh)

Man leite eine neue Ära in den Beziehungen zwischen den USA und Asean ein, sagte US-Präsident Biden in Washington nach einem zweitägigen Sondergipfel. Man engagiere sich für Wachstum, Wohlstand und Stabilität im indo-pazifischen Raum - einschließlich der Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten.

Zuvor hatte die US-Regierung neue Initiativen und Projekte der USA mit Asean in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar angekündigt. Mit Blick auf die Ukraine erklärten die Staats- und Regierungschefs, sie bekräftigten die "Achtung der Souveränität, der politischen Unabhängigkeit und der territorialen Integrität".

Asean gehören eigentlich zehn Länder an, darunter Indonesien, Thailand und Vietnam. Vertreter Myanmars waren wegen des dortigen Militärputsches jedoch nicht nach Washington geladen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.