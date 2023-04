Kriegerischer Konflikt

AU-Kommissionschef, Moussa Faki Mahamat. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Justin Tang)

Ein Sprecher teilte in Washington mit, man wolle sich gemeinsam um eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten und ein Ende der Kämpfe bemühen. Die AU müsse weiterhin eine führende Rolle spielen. Ziel sei es, neben der sofortigen Einstellung der militärischen Operationen einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu erreichen. Der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, Perthes, sagte in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates in New York, keine der beiden Konfliktparteien lasse derzeit Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen erkennen.

Seit rund zehn Tagen gibt es massive Kämpfe zwischen den Truppen zweier Generäle in dem Land. Hunderte Menschen wurden getötet. Zehntausende sind auf der Flucht. Die Bundeswehr flog 700 Menschen aus, davon 200 Deutsche. Gestern billigte der Bundestag die Mission nachträglich und erlaubte weitere Einsätze dieser Art bis Ende Mai.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.