Die USA und China haben ein erstes diplomatisches Treffen vereinbart.

Es soll nach Angaben aus Washington in der nächsten Woche in Alaska stattfinden. Daran nehmen von amerikanischer Seite Außenminister Blinken und Sicherheitberater Sullivan teil. Aus China kommen Außenminister Qang Yi und der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang Jiechi.



Das Verhältnis zwischen den USA und China war unter dem letzten US-Präsidenten Trump sehr stark abgekühlt. Für den Neustart der Beziehungen stellt Peking Bedingungen, unter anderem die Nichteinmischung der neuen US-Administration in die inneren Angelegenheiten Chinas.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.