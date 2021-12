Mehrere Unternehmen weltweit arbeiten an Antikörper-Medikamenten. In China und den USA sind jetzt zwei davon zugelassen. (dpa-news / Regeneron Pharmaceuticals)

Das von der chinesischen Arzneimittelbehörde genehmigte Präparat wurde den Angaben zufolge in der Volksrepublik entwickelt - von zwei Universitäten und einem Unternehmen. Es wird Corona-infizierten Menschen demnach per Injektion verabreicht und basiert auf synthetisch hergestellten Antikörpern. Diese würden sich an das Spike-Protein des Coronavirus binden und so die Fähigkeit des Coronavirus verringern, in menschliche Zellen einzudringen, hieß es.

Sterberisiko bei Infektion soll deutlich sinken

Die Tsinghua-Universität in Peking teilte mit, klinische Tests hätten gezeigt, dass die Behandlung mit dem Medikament Krankenhausaufenthalte und das Sterberisiko vorerkrankter Patienten um 80 Prozent senken könne. Laut Berichten chinesischer Medien wurde die Behandlung bei Kranken angewendet, die sich bei den jüngsten Infektionswellen angsteckt hatten.

Zulassung für Astrazeneca-Medikament in USA - kein Ersatz für Impfung

Auch die US-Gesundheitsbehörden haben der Verwendung eines Medikaments mit synthetischen Antikörpern zugestimmt. Das Medikament "Evusheld" wurde vom Arzneimittelkonzern Astrazeneca entwickelt und erhielt eine Notfallzulassung.

Den Angaben zufolge darf das Medikament bisher allerdings nicht bei schon infizierten Menschen eingesetzt werden. Vielmehr ist es für Menschen gedacht, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können - etwa weil ihr Immunsystem geschwächt ist. Ein Ersatz für eine Impfungen bei impffähigen Menschen sei es nicht, hieß es. Um es zu bekommen, müssen die Personen zudem mindestens zwölf Jahre alt sein.

Auch US-Medikament setzt bei Spike-Protein des Virus an

"Evusheld" kombiniert zwei Arten von synthetischen Antikörpern, die in Form von zwei Spritzen direkt nacheinander verabreicht werden. Die Funktion ist offenbar ähnlich wie beim chinesischen Medikament: Die Antikörper helfen dem Immunsystem, das Virus zu bekämpfen, indem sie auf das Spike-Protein anspringen. So fällt es dem Virus schwerer, in menschliche Zellen einzudringen.

Der US-Arzneimittelbehörde zufolge schützt das Medikament bis zu sechs Monate vor einer Corona-Infektion.