Nach zweitägigem Treffen in Malta

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind angespannt. Jetzt einigten sich beide Länder auf Gespräche auf höchster Ebene.

Wie das Weiße Haus mitteilte, einigten sich beide Länder am Wochenende in Malta auf die weiteren Konsultationen. Dort hatten sich der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Sullivan, und der chinesische Chefdiplomat Wang Yi zu zweitägigen Gesprächen getroffen. Beide Seiten hätten offene, substanzielle und konstruktive Gespräche geführt, hieß es in Washington. Das Treffen sei Teil der laufenden Bemühungen gewesen, offene Kommunikationslinien aufrechtzuerhalten und die Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten, erklärte das Weiße Haus. Man habe über Schlüsselfragen der bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China gesprochen. Auch Taiwan sowie der Krieg Russlands gegen die Ukraine seien Themen gewesen.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit geraumer Zeit angespannt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.