Der amerikanische Außenminister Blinken und sein slowakischer Kollege Korcok bei der Unterzeichnung des Militärvertrages in Washington. (dpa/ Ken Cedeno)

Dadurch werde beispielsweise die Koordinierung gemeinsamer Ausbildungsübungen erleichtert, sagte Blinken in Washington. Er hatte dort seinen slowakischen Kollegen Korcok und Verteidigungsminister Nad empfangen. Das Abkommen würde es den USA ermöglichen, ihre militärische Präsenz in dem EU-Land dadurch zu verstärken, dass sie die beiden Militärflughäfen Sliac und Kuchyna ausbauen. Das slowakische Parlament muss der Vereinbarung noch zustimmen, was derzeit nicht als sicher gilt. Kritiker befürchten, dass sie dadurch in den Ukraine-Konflikt verwickelt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.