Die USA und die EU einigen sich auf ein neues Datenschutzabkommen. (imago images / YAY Images)

Es soll die Weitergabe persönlicher Daten an US-Digitalkonzerne ermöglichen. US-Präsident Biden begrüßte die Einigung und erklärte, damit werde das gemeinsame Interesse am Schutz der Privatsphäre und an der Rechtssicherheit für die Unternehmen unterstrichen. Zufrieden zeigte sich auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Einzelheiten des Abkommens wurden nicht genannt.

Das zuvor ausgehandelte Datenschutzabkommen namens "Privacy Shield" hatte der Europäische Gerichtshof im Juli 2020 für nichtig erklärt. Das Datenschutzniveau in den USA entspreche nicht den Standards der EU, hieß es. Bemängelt wurden vor allem die weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten von US-Geheimdiensten auf Daten von Europäern.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.