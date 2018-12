Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Achleitner, hat Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen Europa und den USA geäußert.

Ausgangspunkt könnte eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und China sein, sagte Achleitner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In dem Augenblick, in dem eine solche erreicht sei, werde US-Präsident Trump seinen Fokus in Richtung Europa wenden und den Zollkonflikt verschärfen. Es werde dann nicht nur um Sonderabgaben auf Autoexporte gehen, betonte Achleitner. Daher sehe er das Geschäftsmodell Deutschlands als Exportweltmeister bedroht.



Zudem müsse der Industrie hierzulande Sorge bereiten, dass Europa insgesamt für eine Verschärfung des Handelskonflikts nicht gut aufgestellt sei.