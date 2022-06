Todesurteile und Kriegsgefangene

Unterzeichnung der Genfer Konvention am 12. August 1949: Die USA und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte berufen sich darauf und erwarten von Russland, sich daran zu halten. (picture alliance/ Keystone / Photopress-Archiv)

Diese müssten die Behandlung und den Schutz erfahren, die diesem Status angemessen sind, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Dies schließe eine menschenwürdige Behandlung und Garantieren auf einen fairen Prozess ein, betonte er. Inzwischen gelten nach Angaben der Regierung in Washington drei US-Bürger in der Ukraine als vermisst. Berichten zufolge waren in der vergangenen Woche zwei als freiwillige Kämpfer in die Ukraine gereiste US-Bürger in russische Gefangenschaft geraten.

Zuvor waren zwei Briten und ein Marokkaner in der Ostukraine wegen des Vorwurfs des Söldnertums zum Tode verurteilt worden. Die Männer hatten sich ukrainischen Kämpfern angeschlossen. Alle drei bestritten, als Söldner gekämpft zu haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte forderte die russische Regierung dazu auf, die Hinrichtung des Marokkaners Saadoun zu verhindern. Das russische Parlament hat allerdings ein Gesetz erlassen, wonach sich Russland nicht mehr an die Urteile des Straßburger Gerichts gebunden fühlt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.