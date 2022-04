Massaker in Butscha

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. (dpa / Salvatore di Nolfi)

Die britische Außenministerin Truss erklärte ebenfalls per Twitter ihre Unterstützung für den Vorstoß. Beide Staaten halten eine nötige Zweidrittelmehrheit in der UNO-Generalversammlung für erreichbar. Man strebe eine Abstimmung über die Suspendierung Russlands noch in dieser Woche an, so die US-Botschafterin.

US-Regierung will Beweismaterial zusammentragen

Die Regierung in Washington kündigte zudem an, Beweismaterial zusammenzutragen, um Russland und seinen Präsidenten Putin vor den Internationalen Strafgerichtshof oder ein anderes Tribunal zu bringen. Dazu werde man sich unter anderem an die Geheimdienste befreundeter Staaten wenden, sagte der nationale Sicherheitsberater Sullivan in Washington. Zuvor hatten unter anderen bereits US-Präsident Biden, der EU-Außenbeauftragte Borell und die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, verlangt, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, sich in der Sache an den UNO-Sicherheitsrat bei dessen heutiger Sitzung in New York zu wenden.

Bundesjustizminister Buschmann rief aus der Ukraine Geflüchtete auf, deutschen Ermittlern Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen zu geben. So könnten etwa Handyaufnahmen oder Zeugenaussagen bei der Polizei eingereicht und dann vom Generalbundesanwalt ausgewertet werden, sagte der FDP-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Mehr Kriegsverbrechen in anderen Städten?

Die ukrainische Staatsanwaltschaft äußerte die Vermutung, dass es in anderen Städten noch weitaus mehr Opfer von Kriegsverbrechen geben dürfte als in Butscha, so etwa in der Stadt Borodyanka nordwestlich von Kiew. Russland wies die Vorwürfe erneut zurück. Sein UNO-Botschafter Nebensja erklärte, man werde dem Sicherheitsrat demnächst Beweise vorlegen, dass russische Soldaten keine Gräueltaten begangen hätten.

Weiterführende Informationen

