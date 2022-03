Der russische Präsident Wladimir Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mikhail Klimentyev)

Der Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ, Fleming, sagte bei einem Besuch in Australien, Putin habe den Widerstand in der Ukraine, die Stärke der internationalen Koalition gegen ihn und die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen unterschätzt. Zudem habe er die Fähigkeit seines eigenen Militärs überschätzt. Russische Soldaten würden sich zunehmend weigern, Befehle auszuführen; manche sabotierten auch ihre eigene Ausrüstung. In einem Fall sei sogar versehentlich ein eigenes Flugzeug abgeschossen worden. Ein US-Regierunsgvertreter hatte bereits zuvor gesagt, es gebe Informationen darüber, dass sich Putin vom russischen Militär getäuscht fühle. Es gebe ständige Spannungen zwischen Putin und dem russischen Verteidigungsministerium.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.