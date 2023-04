Roman Abramowitsch (dpa / picture-alliance))

Wie der britische Außenminister Cleverly mitteilte, treffen die Maßnahmen mehrere Vertraute von Roman Abramowitsch und Alischer Usmanow aus Zypern, die geholfen haben sollen, deren Vermögen zu verschleiern. Die Unternehmer gelten als enge Freunde des russischen Präsidenten Putin. Beide sind wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine bereits Ziel von Sanktionen. Die USA kündigten an, gegen insgesamt 120 Organisationen und Einzelpersonen vorzugehen, die mit dem Einmarsch Russlands in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.