In Butscha schließt ein Mann zwei Leichensäcke. (picture alliance/dpa/CTK)

Die neuen Strafmaßnahmen richten sich gegen die beiden Töchter von Präsident Putin sowie die Ehefrau und Tochter des russischen Außenministers Lawrow. Ihre Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. Sanktionen seien auch gegen zwei große russische Banken verhängt worden, teilte das Weiße Haus mit. Russland werde für seine Gräueltaten in Butscha einen hohen Preis zahlen, erklärte US-Präsident Biden. Auch die britische Regierung sanktionierte russische Geldhäuser und verbot britische Investitionen in Russland.

Die Kämpfe in der Ukraine gingen auch heute weiter. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge nahmen russische Streitkräfte die ostukrainische Stadt Sewerodonezk unter Beschuss. In regelmäßigen Abständen seien in der Stadt Granaten und Raketen eingeschlagen. Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol teilte mit, seit der Einkesselung der Stadt vor einem Monat seien mehr als 5.000 Zivilisten getötet worden. Um ihre Kriegsverbrechen zu vertuschen, würden die russischen Truppen die Leichen von getöteten Zivilisten in mobilen Krematorien verbrennen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.