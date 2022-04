In Butscha schließt ein Mann zwei Leichensäcke. (picture alliance/dpa/CTK)

Die neuen Strafmaßnahmen richten sich gegen die beiden Töchter von Präsident Putin sowie die Ehefrau und Tochter des russischen Außenministers Lawrow. Ihre Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. Sanktionen seien auch gegen zwei große russische Banken verhängt worden, teilte das Weiße Haus mit. Russland werde für seine Gräueltaten in Butscha einen hohen Preis zahlen, erklärte US-Präsident Biden. Auch die britische Regierung sanktionierte russische Geldhäuser und verbot britische Investitionen in Russland.

