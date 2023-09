Vor G20-Gipfel

USA und Indien wollen Partnerschaft stärken

Die Vereinigten Staaten und Indien wollen ihre bilateralen Beziehungen ausbauen. In einem gemeinsamen Gespräch am Vorabend des G20-Gipfels in Neu Dehli hätten Präsident Biden und Premierminister Modi eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Forschung vereinbart, teilte ein Sprecher der US-Delegation mit.

08.09.2023