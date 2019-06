Die USA und der Iran streiten darüber, wo genau die iranische Revolutionsgarde eine amerikanische Aufklärungsdrohne abgeschossen hat.

US-Luftwaffengeneral Guastella sagte, die Drohne sei rund 34 Kilometer von der Küste Irans entfernt - und damit in internationalem Luftraum gewesen. Der iranische Außenminister Sarif veröffentlichte Koordinaten, die zwar ebenfalls vor der Küste liegen, aber schon zu den Hoheitsgewässern der Islamischen Republik zählen.



Sarif betonte zugleich, er wolle den Streit vor die Vereinten Nationen bringen. Der Außenminister twitterte, die USA überzögen den Iran nicht nur mit wirtschaftlichem Terror. Vielmehr drängen die Vereinigten Staaten nun auch in iranisches Hoheitsgebiet ein.



US-Präsident Trump schrieb dagegen auf Twitter, der Iran habe mit dem Abschuss der Drohne einen "sehr großen Fehler" gemacht. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Beteiligten in dem Konflikt zu größter Zurückhaltung auf.