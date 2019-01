US-Präsident Trump seinen eigenen Geheimdiensten bei der Beurteilung des Iran deutlich widersprochen.

Die Geheimdienste seien in ihren Positionen zum Iran extrem passiv und naiv, schrieb Trump auf Twitter. Damit reagierte der Präsident auf einen Bericht zu globalen Bedrohungen, den die Geheimdienste am Vortag veröffentlicht und in einer Anhörung im Senat erläutert hatten. Dem Bericht zufolge hält sich der Iran weiterhin an das Atom-Abkommen von 2015. Das Land unternimmt demnach keine Schritte, die für die Entwicklung einer Atombombe notwendig wären. Der Chef der Internationalen Atomenergie-Behörde, Amano, stützte diese Position. Der Iran erfülle seine Verpflichtungen im Rahmen des Atomdeals, teilte er im Internet mit.



Auch mit Blick auf Nordkorea widersprach Trump seinen Geheimdiensten. Diese hatten davor gewarnt, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un seine Atomwaffen nicht aufgeben werde. Trump wies das zurück und betonte, die Beziehung zu Pjöngjang sei noch nie so gut gewesen wie jetzt.