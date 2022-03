Der Oppositionskandidat Yoon Suk Yeol hat die Präsidentschaftswahl in Südkorea gewonnen - hier ein Bild aus dem Wahlkampf. (IMAGO/AFLO)

Biden habe die Entschlossenheit der USA betont, Südkorea zu verteidigen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Man wolle eine enge Koordinierung beibehalten, um Bedrohungen durch die Atomwaffen- und Raketenprogramme Nordkoreas entgegenzuwirken. Südkorea ist auf den nuklearen Schutzschirm der USA zur Abschreckung seines Nachbarn angewiesen. In Südkorea haben die USA zudem mehr als 28.000 Soldaten stationiert. Yoon hatte der amtierenden Regierung vorgeworfen, sie habe sich im Atomstreit mit Nordkorea vorführen lassen.

Der konservative Politiker hatte die gestrige Wahl mit einem äußerst knappen Vorsprung vor dem linksliberalen Kandidaten gewonnen. Er tritt am 10. Mai die Nachfolge von Präsident Moon Jae In an.

Unterdessen äußerte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida seine Hoffnung, die Beziehungen zu Südkorea zu verbessern. Das Verhältnis der beiden Länder ist durch historische Konflikte stark belastet, unter anderem durch die japanische Kolonialherrschaft.

