Die USA und Kanada haben ihre Verhandlungen über eine Neufassung des Nafta-Freihandelsabkommens vertagt.

Sie sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Die kanadische Außenministerin Freeland zeigte sich zuversichtlich. Der US-Handelsbeuaftragte Lightizer nannte die Gespräche konstruktiv, erklärte aber gleichzeitig, die USA strebten nun zunächst das bilaterale Abkommen mit Mexiko an, auf das sich beide Länder am Montag geeinigt hatten. US-Präsident Trump will es in 90 Tagen unterzeichnen. Kanada könne dazukommen, wenn es wolle.



Es ist aber fraglich, ob ein Abkommen nur mit Mexiko vom Kongress bewilligt werden würde. Zahlreiche Parlamentarier - auch aus Trumps republikanischer Partei - haben erklärt, dass Kanada unbedingt dabei sein muss.