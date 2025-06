Nach Abbruch durch Trump

Kanadas Premierminister Carney (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sean Kilpatrick)

Das teilten der kanadische Premierminister Carney und der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Hassett, mit.

Trump hatte die Beratungen am vergangenen Freitag aufgekündigt und Kanada mit neuen Zöllen gedroht. Als Grund nannte er die Pläne der Regierung in Ottawa, US-Technologieunternehmen zu besteuern. Laut der Erklärung Carneys rückt Kanada nun von diesem Vorhaben ab. Die Steuer sollte eigentlich heute in Kraft treten.

Die USA sind für Kanada der mit Abstand wichtigste Handelspartner.

