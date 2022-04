Diplomatie

Ein kubanisches Kind mit seinem Vater in einem Migrantencamp (Archivbild) (dpa)

Wie das US-Außenministerium mitteilte, ging es bei dem Treffen in Washington mit der kubanischen Delegation unter Führung von Vizeaußenministerin Vidal vor allem um das Thema Migration. Die Zahl der kubanischen Migranten in den USA hat sich zuletzt deutlich erhöht. Außerdem beriet die Runde den Angaben zufolge über die Arbeit der US-Botschaft in Havanna, die nach mysteriösen Krankheitsfällen seit 2017 stark eingeschränkt worden war. Das sogenannte Havanna-Syndrom war ein Streitthema zwischen Kuba und US-Präsident Trump, der die politische Annäherung schließlich abbrach. Sein Nachfolger Biden hat bisher keine der von Trump verhängten Restriktionen gegen Kuba aufgehoben.

Von Russland erhält Kuba fast 20.000 Tonnen Weizen. Der russische Botschafter Guskow erklärte, die Sanktionen gegen sein Land hätten die Lieferung verzögert. Kuba steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Gestiegene Getreide- und Treibstoff-Preise verschärfen die Lage.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.