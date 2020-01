Die USA haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 60.000 Menschen nach Mexiko zurückgeschickt, damit sie dort auf den Ausgang ihres Einwanderungsverfahrens warten.

Das teilte die mexikanischen Behörden mit. Die sogenannten "Migrantenschutzprotokolle" traten am 29. Januar 2019 in Kraft. Sie gelten für all jene, die in den USA Asyl oder einen anderen Aufenthaltsstatus beantragen wollen. Die mexikanische Zeitung "Milenio" berichtet, bisher seien 187 Anträge positiv beschieden worden. Betroffen sind vor allem Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador.



"Ärzte ohne Grenzen" erklärte, die USA brächten Asylsuchende in Gefahr und schickten sie in die Hände der Kartelle, die die Migrationsrouten in Mexiko kontrollierten. So habe die Hilfsorganisation etwa in Nuevo Laredo Patienten, die sich kaum vor die Unterkünfte trauten - weil sie wüssten, dass sie dem hohen Risiko ausgesetzt seien, entführt, erpresst oder getötet zu werden.