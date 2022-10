Unruhen in Haiti

Wegen der Bandenkriminalität in Haiti kann das Welternährungsprogramm die Menschen nicht versorgen. Nun herrscht eine Hungersnot in dem Land. (AP / Odelyn Joseph)

Damit solle die Sicherheit in dem Land erhöht werden, teilte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield, bei einer Dringlichkeitssitzung des

UNO-Sicherheitsrats in New York mit. Es solle sich jedoch nicht um eine Mission der Vereinten Nationen handeln, betonte die Diplomatin. In Haiti waren zuletzt tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt von Premierministers Henry zu fordern. Er ist unter anderem umstritten, weil er nie gewählt, sondern als Interimspräsident eingesetzt wurde, nachdem sein Vorgänger Moïse ermordet worden war.

Anfang des Monats hatte Henry internationale Unterstützung eingefordert, um die Gewalt in seinem Land in den Griff zu bekommen und die humanitäre Lage zu verbessern. Auch UNO-Generalsekretär Guterres befürwortete die Entsendung einer internationalen Einsatztruppe.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.