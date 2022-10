Flüchtlingspolitik

Wie die Regierungen in Washington und Mexiko-Stadt mitteilten, können die amerikanischen Behörden illegal in die USA eingereiste Venezolaner künftig nach Mexiko abschieben. Gleichzeitig will Washington die legale Einreise von bis zu 24.000 Venezolanern unter bestimmten Bedingungen ermöglichen, die sich noch nicht in Mexiko befinden.

US-Heimatschutzminister Mayorkas erklärte, mit der Vereinbarung solle die illegale Migration gestoppt werden. Die legale Einreise sei der einzige akzeptable Weg. Nach Angaben seines Ministeriums wurden in diesem Jahr viermal so viele Venezolaner wie im Vorjahr an der Grenze abgefangen. Die Migranten verlassen ihr Land aufgrund von Armut, politischer Instabilität, Naturkatastrophen sowie der Gewalt durch kriminelle Banden.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.