In den USA werden die Abrüstungsgespräche mit Nordkorea fortgesetzt.

Chefunterhändler Kim Yong Chol traf zu Verhandlungen mit Außenminister Pompeo in Washington ein. Südkoreanische Medien berichten, der Unterhändler werde einen Brief an Präsident Trump übergeben.



Hintergrund dürften Pläne für ein zweites Gipfeltreffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sein. Bei ihrem ersten Treffen im vergangenen Juni hatten sich beide Seiten grundsätzlich zum Ziel einer nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel bekannt. Einzelheiten wurden nicht vereinbart.



Ein weiteres Gespräch von Unterhändlern beider Seiten wird in dieser Woche in Schweden erwartet. Die Verhandlungen gelten mittlerweile aber als festgefahren. Zuletzt drohte Kim mit einer Abkehr vom Annäherungskurs, falls die USA an ihren Sanktionen festhielten.