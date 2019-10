Es war ein neuer Anlauf hin zu einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, doch er ist gescheitert: Die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea in Stockholm wurden nur wenige Stunden nach ihrer Wiederaufnahme abgebrochen. Beide Seiten bewerteten das Treffen allerdings höchst unterschiedlich.

Der nordkoreanische Unterhändler Kim sagte, die Verhandlungen hätten die Erwartungen seines Landes nicht erfüllt, daher reise man ab. Kim kritisierte, die US-Regierung habe nichts an den Verhandlungstisch mitgebracht, sondern auf ihren bisherigen Positionen verharrt. Nun liege es an Washington, den Dialog wieder aufzunehmen.



Das US-Außenministerium erklärte dagegen, die koreanische Darstellung reflektiere nicht den Geist und Inhalt der Gespräche, die gut gewesen seien. Man habe eine Einladung Schwedens zu einer weiteren Runde in zwei Wochen angenommen. Die Gespräche hatten rund acht Stunden gedauert. Schweden vermittelt in dem Konflikt, da es im Gegensatz zu den USA offizielle diplomatische Verbindungen zu Nordkorea pflegt.



Die Verhandlungen über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel kommen seit Monaten nicht von der Stelle. Im Februar war auch ein Treffen von US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ohne Ergebnis geblieben.