Ein Treffen zwischen Regierungsvertretern der USA und Nordkoreas ist ohne Angabe von Gründen verschoben worden.

Man werde ein neues Datum festlegen, sobald es die Terminlage erlaube, erklärte das Außenministerium in Washington. Der Gesprächsfaden zwischen beiden Seiten reiße aber nicht ab. Die Begegnung von Minister Pompeo mit Vertretern Nordkoreas war für morgen in New York vorgesehen. Inhaltlich sollte es um Fortschritte bei der vereinbarten Denuklearisierung gehen.