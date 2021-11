06.10.2021, Berlin: Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude . (Christoph Soeder / dpa)

Man erwarte auch in Zukunft sehr enge und effektive Beziehungen zu Deutschland, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums in Washington. Die Bundesrepublik sei einer der zuverlässigsten Verbündeten der USA.

In Österreich haben sowohl Regierung als auch Opposition die Einigung auf eine Ampelkoalition in Berlin als positives Signal für die Europäische Union aufgenommen. Finanzminister Blümel von der konservativen ÖVP würdigte das klare Bekenntnis zum Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt im neuen Koalitionsprogramm. Die sozialdemokratische Oppositionschefin Rendi-Wagner sprach von einem wichtigen Signal für einen politischen Aufbruch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.

