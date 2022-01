Ukraine-Krise USA und Russland beginnen Gespräche in Genf

Die USA und Russland wollen heute über den Ukraine-Konflikt sprechen. Die Sicherheitsberatungen in Genf werden von der US-Vize-Außenministerin Sherman und ihrem russischen Kollegen Rjabkow geführt. Dieser sagte nach dem Vorgespräch gestern Abend am Genfer See, es handele sich um einen "komplexen Dialog".

10.01.2022