Ukraine-Konflikt (Russian Defense Ministry Press S)

Außenminister Lawrow sprach bei einem Treffen der "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit" in Stockholm von einem Alptraumszenario. Er warf der Nato vor, militärische Infrastruktur näher an die russische Grenze zu verlegen. US-Außenminister Blinken warnte Moskau seinerseits vor eine Eskalation an der ukrainischen Grenze. In dem Fall müsse Russland mit ernsten Konsequenzen rechnen, so der US-Diplomat.

Blinken und Lawrow wollen am Rande des OSZE-Treffens ein persönliches Gespräch führen. Von der US-Regierung hieß es im Vorfeld, man hoffe, dass sich die Situation dadurch etwas entspanne. Angesichts von Truppenbewegungen an der Grenze gibt es seit Wochen die Befürchtung, Russland könnte die Ukraine angreifen. Moskau wies das bisher stets zurück.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.