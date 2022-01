Russisch-amerikanische Gespräche in Genf. (imago)

Der russische Vize-Außenminister Rjabkow sagte in Moskau, nach den jüngsten Signalen aus Washington wäre es naiv, Fortschritte zu erwarten. Es sei durchaus möglich, dass die Gespräche rasch beendet würden. Ein US-Regierungsvertreter erklärte, die Beratungen hätten lediglich Sondierungscharakter. Es werde keine festen Verpflichtungen geben. Er warnte Russland erneut vor einem Einmarsch in die Ukraine. Dann könnte das Land umgehend auf die Stufe jener Staaten gestellt werden, die mit den schärfsten US-Exportkontrollen belegt seien. Dazu gehören Kuba, der Iran, Nordkorea und Syrien.

Die Beratungen von Spitzenvertretern beider Staaten finden in Genf statt. Die russische Delegation traf am Nachmittag in der schweizerischen Stadt ein. Heute Abend soll es bereits ein Vorbereitungstreffen geben. Die eigentlichen Gespräche finden dann morgen statt. Für Mittwoch ist zudem eine Sitzung des Nato-Russland-Rats geplant. Der Westen will, dass Russland seine Truppen von der Grenze zur Ukraine abzieht. Moskau fordert unter anderem einen Verzicht auf eine Ost-Erweiterung der Nato.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.