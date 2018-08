Politiker der USA und Russlands stehen trotz der Spannungen zwischen den Regierungen beider Länder in diplomatischen Austausch.

Bei einer Reise nach Moskau haben US-Senatoren russische Abgeordnete nach Washington eingeladen. Der republikanische US-Senator Paul erklärte in der russischen Hauptstadt, die gegenseitigen Besuche seien wichtig für die nationale Sicherheit und den Frieden in der Welt. Im Dialog mit den russischen Politikern gehe es unter anderem um den Kampf gegen Terrorismus.



Die amerikanischen Politiker luden unter anderem Mitglieder des Außenausschusses im Oberhaus des russischen Parlamentes ein. Der Ausschussvorsitzende Kossatschew nannte den Besuch der US-Senatoren in Moskau besonders wertvoll - vor allem vor dem Hintergrund, dass andere US-Politiker den Kontakt zu russischen Kollegen als "toxisch" darstellten. Kossatschew nutzte den Austausch, um zu betonen, es habe keinerlei Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 gegeben.