Russisch-amerikanische Gespräche in Genf. (imago)

Der russische Vize-Außenminister Rjabkow sagte in Moskau, nach den jüngsten Signalen aus Washington wäre es naiv, Fortschritte zu erwarten. Es sei durchaus möglich, dass die Gespräche rasch beendet würden. US-Außenminister Blinken sagte dazu, um Fortschritte bei den Genfer Gesprächen zu ermöglichen, müsse eine "Deeskalation" von russischer Seite her zu sehen sein. Moskau müsse dafür die aktuelle Bedrohung der Ukraine aufgeben.

Am Abend trafen am Genfer See Vertreter beider Seiten zu Vorbereitungsgesprächen in der Residenz des US-Botschafters zusammen. Im Anschluss sprach Rjabkow von einem "komplexen Dialog", bei dem "keine Zeit verschwendet werde". Die eigentlichen Gespräche finden morgen statt. Für Mittwoch ist zudem eine Sitzung des Nato-Russland-Rats geplant.

Der Westen will, dass Russland seine Truppen von der Grenze zur Ukraine abzieht. Moskau fordert unter anderem einen Verzicht auf eine Ost-Erweiterung der Nato.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.