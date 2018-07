US-Verteidigungsminister Mattis zieht ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Schoigu in Betracht.

Zwar sei noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, sagte Mattis in Washington. Er sei aber für eine Wiedereröffnung der Kommunikation mit Moskau. So halte er es für überaus wichtig, mit denjenigen Ländern zu sprechen, mit denen man die größten Differenzen habe, betonte Mattis. Das letzte persönliche Treffen zwischen Verteidigungsministern beider Länder fand im Oktober 2013 statt. Nach Angaben des Pentagon gab es seit September 2015 auch keinen anderweitigen Kontakt mehr. Vor knapp zwei Wochen hatten sich US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin in Helsinki erstmals zu einem Zweier-Gipfel getroffen.

